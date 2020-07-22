Парфенчиков несколько ужесточил карантинные меры в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал очередное распоряжение об изменениях в республике в связи с распространением коронавируса. Об этом сам губернатор рассказал на своей странице в соцсети.

Так, количество участников массовых мероприятий, проводимых в республике, ограничивается до 20 человек. Это касается и спортивных соревнований. Ранее разрешалось проводить мероприятия размахом до 50 человек.

Работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, могут вновь оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа.

Парфенчиков отметил, что, несмотря на то, что многие больные в республике выздоравливают после заражения Covid-19, расслабляться пока рано. Глава призвал жителей Карелии внимательно относиться к своему здоровью и здоровью родственников, особенно пожилых.