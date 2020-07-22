22 июля 2020, 19:54
Общество

«Не сомневайтесь в правосудии»: Юрию Дмитриеву вынесли приговор

Историка признали виновным в самом тяжком из инкриминируемых ему преступлений, но сам приговор вышел на удивление мягким

Текст и фото: Георгий Чентемиров

Уголовное преследование исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева длится с декабря 2016 года. За минувшие годы руководитель карельского «Мемориала» и один из открывателей Сандармоха обзавелся колоссальной славой и беспрецедентной поддержкой. В его защиту выступали известнейшие деятели культуры, науки, искусства. Поэтому 22 июля, в день вынесения Дмитриеву приговора, в Петрозаводске многие ожидали «звездного десанта». Звезд, однако, не было. Из известных личностей, поддерживавших историка, возле здания суда можно было увидеть разве что депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского.

Тем не менее, недостатка в сторонниках не было. Ждать приговора пришли десятки людей, многие из которых приехали из других городов. Например, мальчик Игнат вместе с матерью. В 2018 году он принес на приговор портрет Дмитриева – и вручил после того, как историк вышел из зала суда.

В 2018 году Дмитриева судили по трем статьям: изготовление детской порнографии и развратные действия в отношении приемной дочери, а также незаконное хранение оружия. Последняя статья никого не интересовала – речь шла о ржавом фрагменте ружья, непригодном к стрельбе, который многие годы валялся у историка дома. А вот по первым двум обвинениям Юрий Дмитриев мог сесть на долгие годы.

В результате Марина Носова оправдала историка по «грязным» статьям, признав виновным лишь в хранении оружия. Все восприняли это как победу. Но уже через несколько месяцев Юрий Дмитриев снова оказался за решеткой – Верховный суд отправил дело на пересмотр, а к старым обвинениям добавилось новое: насильственные действия сексуального характера. Историк снова оказался в СИЗО.

В общем, это был уже второй приговор Дмитриеву за неполные четыре года, причем на сей раз обвинение просило ему 15 лет колонии. Дочь историка, Катерина Клодт, пришла к зданию суда во всем черном.

В надежде на благополучный исход дела сторонники Дмитриева обратились за помощью даже к высшим силам. Священник Григорий Михнов-Вайтенко за несколько минут до начала заседания провел небольшой молебен в помещении Еврейской общины. В такой ситуации не до конфессиональных споров.

Вместе со сторонниками Дмитриеву к зданию суда стягивались и те, кто находится на другой стороне идейного спектра. Порядок ненавязчиво, но строго охраняли полицейские. Журналист «ПТЗ говорит» заметил несколько сотрудников в штатском – эти люди частенько появляются на протестных акциях.

Все эти годы друзья и родные Дмитриева твердили, что истинная причина уголовного преследования – реакция на работы историка: государство раздражают люди, исследующие грязные страницы его истории. Говорили об этом и возле здания суда. И политическая версия органично перекликалась с некоторыми действиями самих правоохранителей.

Как и в 2018 году, ожидание приговора было не слишком долгим. Спустя полчаса после начала заседания из здания суда вышел Виктор Ануфриев. К нему подскочили журналисты. Ануфриев говорил тихо и несколько сбивчиво. Общий смысл: Юрия Дмитриева оправдали по «старым» статьям, включая хранение оружие, но признали виновным в насильственных действиях, приговорив к 3,5 годам колонии.

Более точную информацию Ануфриев пообещал дать после того, как получит на руки текст приговора, и ушел обратно. Дальше началось невообразимое. Корреспонденты федеральных и региональных изданий стали лихорадочно расспрашивать друг друга, правильно ли они поняли адвоката. Слушать диктофоны смысла не было – защитник говорил тихо, а вокруг шумели. Между тем новости выдавать надо было срочно – приговор-то вынесен!

Неразберихи добавлял тот факт, что насильственные действия в отношении несовершеннолетней, в которых Дмитриева признали виновным, – это очень тяжкая статья. Минимальное наказание – 12 лет лишения свободы. А тут – 3,5. Не сходится.

Поэтому второй выход Виктора Ануфриева вызвал еще больший ажиотаж, чем первый. Адвоката облепили со всех сторон. Толпа поползла с крыльца. Кого-то уронили – под ногами у людей оказалась небольшая клумба, которую в давке не заметили.

В конце концов, защитник Дмитриева подтвердил то, что сказал в начале: историк полностью оправдан по «первому» уголовному делу (порнография, развратные действия, хранение оружия). Но по «новому» обвинению получил 3,5 года лишения свободы. Если приговор устоит и вступит в законную силу, Дмитриев выйдет на свободу к середине ноября – в зачет пойдет срок пребывания под арестом.

Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» спросил адвоката, как такое может быть, учитывая тяжесть обвинения? Ануфриев объяснил, что законодательство позволяет дать подсудимому срок ниже низшего предела. При этом учитываются определенные обстоятельства. Какие именно, адвокат не пояснил.

Прошлый приговор, когда Дмитриева признали виновным в хранении оружия, адвокат Ануфриев назвал мудрым. Как известно, в России почти не выносят оправдательных приговоров, и остаться на свободе – это уже, считай, крупное везение. По эмоциям, царившим возле здания суда, было понятно, что нынешнее судебное решении сторонники Юрия Дмитриева тоже воспринимают скорее как победу, нежели как поражение. Получи историк 15 лет, на свободу он бы мог уже и не выйти. Ануфриева благодарили за хорошую работу, но комплименты он переадресовывал судье – Александру Меркову.

– Это хорошая работа состава суда. Не сомневайтесь в российском правосудии. В части оправдания по «первому» делу приговор законный и положительный. Это имеет большое значение для Юрия Алексеевич, для сохранения его жизни.

Сам Дмитриев, по словам адвоката, воспринял приговор положительно.

– Он человек выдержанный. Он уверен и знает, что невиновен. Будем ли мы обжаловать? Решим, когда встретимся с клиентом, – ответил защитник на вопросы журналистов.

Дочь Юрия Дмитриева не скрывала радости. Если приговор останется в силе, уже через несколько месяцев она сможет увидеть своего отца и обнять его. Сейчас это самое сильное ее желание.

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