Верховный суд России пересмотрит дело Юрия Дмитриева

Верховный суд России пересмотрит дело исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, осужденного за сексуальное насилие над приемной дочерью. Информация о том, что уголовное дело истребовано 31 августа, появилась на сайте суда высшей инстанции.

«Пересмотр дела в Верховном суде Российской Федерации — последний шанс Юрия Дмитриева на справедливое рассмотрение выдвинутых против него обвинений в системе российского судопроизводства», - цитирует издание «Правмир» сообщение из телеграмм-канала «Дело Дмитриева».

Ранее Дмитриев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Также Верховный суд Карелии направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции материалы об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия, по которым Дмитриев был оправдан.