Умер гитарист «Зоопарка», уроженец Петрозаводска Александр Храбунов

В Санкт-Петербурге умер гитарист легендарной группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Ему был 61 год. О смерти музыканта сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Храбунов умер после продолжительной болезни. Чем конкретно он страдал, не сообщается.

Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Получил образование как инженер-механик в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. В октябре 1977 года вместе с басистом Николаем Алексеевым и барабанщиком Валерием Мансуровым, учившимися в том же институте, создал группу «Прощай, черный понедельник».

В 1980-м к ним присоединился Майк Науменко, который искал музыкантов для своей будущей группы, которая получила название «Зоопарк». При всех сменах состава «Зоопарка» Храбунов оставался его гитаристом. Фото: Александр Храбунов/vk.com