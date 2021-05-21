Юрию Дмитриеву присудили премию свободы имени Андрея Сахарова

Норвежский Хельсинкский комитет присудил карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие, премию свободы имени Андрея Сахарова. Об этом сегодня сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на сайт комитета.

«К 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова Норвежский Хельсинкский комитет вручит историку и диссиденту Юрию Дмитриеву премию Сахарова 2021 года»,

- сказано в сообщении.

Генсекретарь комитета Гейр Хённеланд объяснил причину присуждения премии Дмитриеву тем, что он известен работой по выявлению жертв советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны и убиты без суда и следствия и похоронены в братских могилах.

«Дмитриев буквально собрал кости жертв в этих массовых захоронениях, опознал их по именам и вернул им достоинство»,

- считает Гейр Хённеланд.

Из-за действующих ограничений, вызванных пандемией, церемония награждения состоится 29 октября, в День памяти жертв политических репрессий в СССР.

Напомним, председателя карельского отделения общества «Мемориал» Дмитриева приговорили к 13 годам колонии по делу о сексуальном насилии над приемной дочерью.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова - премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару». (фото ptzgovorit.ru)