Юрия Дмитриева приговорили к 13 годам колонии строгого режима

Верховный суд Карелии сегодня вынес решение по делу историка Юрия Дмитриева, отправив руководителя Карельского оттделения общества "Мемориал" в колонию строгого реима на длительный срок, сообщает журналист портала "Петрозаводск говорит" с места событий.

Напомним, в Верховном суде Карелии рассматривались сразу две апелляции в отношение вынесенного приговора известному историку Юрию Дмитриеву. Петрозаводским городским судом он был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Судья назначил историку три с половиной года колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия Дмитриев был оправдан.

Приговор обжаловали гособвинение, считая его слишком мягким, и сторона защиты, которая настаивала на невиновности руководителя карельского отделения «Мемориал». Апелляции подали адвокат историка Виктор Ануфриев и представитель потерпевшей стороны – адвокат Игорь Перов.

Выслушав доводы той и другой стороны, суд назначил Дмитриеву наказание в виде 13 лет колонии строгого режима по статье о совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери.

Также Верховный суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции материалы об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия, по которым ранее историк был оправдан.

Добавим, что по статье о совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери вердикт суда окончательный. Приговор с сегодняшнего дня вступил в законную силу.