Юрий Дмитриев обжаловал приговор, требуя полного оправдания

Приговор, вынесенный историку Юрию Дмитриеву, обжаловал его адвокат Виктор Ануфриев.

По словам адвоката, подана апелляция о том, чтобы признать Юрия Дмитриева невиновным.

Также, по информации ТК «Адвокаты Карелии», приговор не устроил и представителя приемной дочери Игоря Перова.

«Защитник Дмитриева просит его полного оправдания, представитель приемной дочери - отмены слишком мягкого приговора по статье о насильственных действиях и отмены оправдания по статье об изготовлении порнографии»,

- пишется в сообщении.

Напомним, что 22 июля Петрозаводский суд признал Дмитриева виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери.