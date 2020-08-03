03 августа 2020, 13:25
Юрий Дмитриев обжаловал приговор, требуя полного оправдания
Апелляцию на приговор карельскому историку также подал представитель приемной дочери
Приговор, вынесенный историку Юрию Дмитриеву, обжаловал его адвокат Виктор Ануфриев.
По словам адвоката, подана апелляция о том, чтобы признать Юрия Дмитриева невиновным.
Также, по информации ТК «Адвокаты Карелии», приговор не устроил и представителя приемной дочери Игоря Перова.
«Защитник Дмитриева просит его полного оправдания, представитель приемной дочери - отмены слишком мягкого приговора по статье о насильственных действиях и отмены оправдания по статье об изготовлении порнографии»,
- пишется в сообщении.
Напомним, что 22 июля Петрозаводский суд признал Дмитриева виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери.