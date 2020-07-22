Историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы

В суде Петрозаводска огласили приговор по уголовному делу в отношении Юрия Дмитриева. Исследователь сталинских репрессий получил 3,6 лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. Приговор вынес зампредседателя горсуда Александр Мерков. Об этом журналистам при входе в Петрозаводский городской суд рассказал адвокат подсудимого Виктор Ануфриев.

По ранним статьям - изготовление порнографии, развратные действия и хранение огнестрельного оружия - Дмитриев оправдан. Если приговор устоит в вышестоящих инстанциях, то руководитель регионального отделения «Мемориал» с учетом нахождения в СИЗО выйдет на свободу в сентябре 2020 года.

Историка, чье имя связывают с открытием Сандармоха, обвиняли по нескольким статьям уголовного кодекса: развратные действия, незаконное хранение оружия, насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, а также изготовлении детской порнографии. Юрий Дмитриев последовательно заявлял о своей невиновности.

Процесс по делу Дмитриева стал самым громким и резонансным в истории Карелии. Уголовное преследование длится с декабря 2016 года, когда руководителя регионального отделения «Мемориал» арестовали по обвинению в изготовлении детской порнографии. В основу дела легли несколько снимков, найденные у Дмитриева на личном компьютере. На них была запечатлена приемная дочь исследователя. Сам обвиняемый утверждал, что делал фотофиксацию физического дочери – девочка из детдома была в очень плохом состоянии.

Юрий Дмитриев до задержания по делу о порнографии

По снимкам было проведено несколько экспертиз, давших противоположные результаты. В начале 2018 года, еще во время суда, Юрия Дмитриева отпустили из-под стражи. 5 апреля судья Марина Носова вынесла оправдательный приговор по «грязным» статьям, признав Дмитриева виновным лишь в незаконном хранении оружия. Речь идет о ржавом обрезе старого ружья.

Однако в июне 2018 года Верховный суд отменил оправдательный приговор, а самого Дмитриева задержали по дороге в Ленинградскую область. На следующий день было возбуждено новое уголовное дело, в которое добавилось обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Его рассмотрение завершилось сейчас.

Напомним, что обвинение попросило для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Сторона защиты в свою очередь требовала от суда оправдать историка по всем так называемым «грязным статьям» уголовного кодекса.

Уголовное преследование Юрия Дмитриева сопровождалось беспрецедентной общественной кампанией в поддержку историка. В его защиту выступали известные общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, знаменитые актеры и музыканты. Дело Дмитриева почти сразу вошло в повестку федеральных СМИ, а также получило международный резонанс. За 3,5 года были записаны сотни видеообращений, проведены десятки пикетов по всей России. Сторонники Дмитриева полагали, что все обвинения ложны, а историка преследуют за его исследования сталинских репрессий.

Сегодня на оглашение приговора в Петрозаводск приехало множество журналистов, а также неравнодушных людей, вставших на защиту историка.