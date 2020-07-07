Обвинение запросило для Юрия Дмитриева 15 лет лишения свободы

Сторона обвинения запросила для известного карельского историка Юрия Дмитриева суровый срок. Об этом сегодня журналистам на выходе из Петрозаводского горсуда, где в закрытом режиме слушается резонансное дело, сообщил адвокат подсудимого Юрий Ануфриев.

По словам Ануфриева, судебное следствие по делу главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева завершилось. Начались прения сторон. Свои доводы до суда уже удалось донести стороне обвинения, которое запросило для обвиняемого 15 лет лишения свободы.

В прениях принимает участие обвиняемый Юрий Дмитриев. Сегодня он успел выступить в течение часа. Завтра, в среду 8 июля, прения будут продолжены.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали снимки приемной дочери в обнаженном виде. В апреле 2018 года суд оправдал историка по статьям «Изготовление и распространение детской порнографии», а также «Развратные действия». Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.

Добавим, что в первых числах июня более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США подписали обращение с требованием немедленно освободить историка и главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева.

Ранее – 6 мая 2020 года – открытое письмо за освобождение Юрия Дмитриева из СИЗО, которое было подписано российскими учеными, деятелями культуры, политиками и журналистами, было опубликовано в «Новой газете».

Чуть позже «Новая газета» опубликовала обращение выдающихся современных европейских писателей, нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Светланы Алексиевич и лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в защиту известного историка.