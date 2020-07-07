Житель Карелии, находясь в гостях, изнасиловал хозяйку

В Пудожском районе мужчина обвиняется в изнасиловании, сообщает СУСК по РК. Расследованием уголовного дела занимается Медвежьегорский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Республике Карелия.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения дома у знакомой женщины напал на нее, причинил телесные повреждения, а затем изнасиловал. Впоследствии женщина обратилась в правоохранительные органы, и мужчина был задержан.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.