Дорожники ограничат движение на трассах «Кола» и «Сортавала»

В эту среду, 8 июля, автомобилистам проезжающим по территории Ленобласти придется снижать скорость на восьми участках федеральных трасс, на отдельных участках будут производиться дорожные работы. Специалисты будут заниматься выправкой, ремонтом и установкой дорожных знаков, ремонтировать обочины, а также промазывать швы и трещины битумной мастикой.

Временные скоростные ограничения будут введены 8 июля на следующих участках федеральных трасс:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск

12-179 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

24-28 км, левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;

120 км, ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург

593-674 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное - полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

105-149 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

125 км, ограничение скорости движения в направлении Кировска с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-114 «Вологда – Тихвин»

479-532 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией

47-65 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка проезжей части;

138 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин.

А-181 «Выборг-Светогорск»

36+933 км, мост через р. Вуокса, ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, капитальный ремонт моста.

А-181 «Магистральная»

35-45 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

100-114 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»

28-57 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей части;

72-57 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

Учитывайте ограничения при составлении графика движения!