Дорожники ограничат движение на трассах «Кола» и «Сортавала»
В эту среду, 8 июля, автомобилистам проезжающим по территории Ленобласти придется снижать скорость на восьми участках федеральных трасс, на отдельных участках будут производиться дорожные работы. Специалисты будут заниматься выправкой, ремонтом и установкой дорожных знаков, ремонтировать обочины, а также промазывать швы и трещины битумной мастикой.
Временные скоростные ограничения будут введены 8 июля на следующих участках федеральных трасс:
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск
12-179 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
24-28 км, левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
120 км, ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение, ремонт обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург
593-674 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное - полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
105-149 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
125 км, ограничение скорости движения в направлении Кировска с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-114 «Вологда – Тихвин»
479-532 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией
47-65 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка проезжей части;
138 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин.
А-181 «Выборг-Светогорск»
36+933 км, мост через р. Вуокса, ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, капитальный ремонт моста.
А-181 «Магистральная»
35-45 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
100-114 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»
28-57 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей части;
72-57 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
Учитывайте ограничения при составлении графика движения!