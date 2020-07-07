Ремонт Высотного проезда завершен в Петрозаводске

В Петрозаводске завершился ремонт дороги на Высотном проезде. Уложен новый слой асфальта и отрегулированы колодцы, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоимость работ составила более четырех миллионов рублей. Протяженность отремонтированного участка составила 700 метров. Значимость дороги отметила Ирина Мирошник.

По Высотному проезду очень много обращений было от жителей города Петрозаводска. Самое главное, что это дорога к городской поликлинике №1, Детской республиканской больнице, к Республиканской больнице имени Баранова. Главврачи высказывали пожелания о скорейшем ремонте проезда. В этом году удалось эти работы выполнить,

- сказала глава города.

В мэрии отметили, что сейчас идет приемка работ, только по результатам лабораторных исследований будет произведена оплата.