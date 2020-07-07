Горячая вода возвращается в дома горожан, аварий на сетях не ожидается

Как мы писали ранее, АО «ПКС-Тепловые сети» завтра – в среду 8 июля – в 10 часов возобновляет подачу горячего водоснабжения в большинство районов Петрозаводска.

Подключение непосредственно внутридомовых сетей производят управляющие компании жилых домов, от скорости их работы зависит время подключения к теплоснабжению конкретных абонентов.

За время проведения испытательных работ сотрудники АО «ПКС-Тепловые сети» выявили 73 дефекта на сетях горячего водоснабжения. Все они были устранены. Опрессовка и модернизация сетей – процесс трудоемкий: в течение двух недель сотрудники «РКС-Петрозаводск» работали на сетях без выходных, в период подключения потребителей и регулировки гидравлического режима также будут работать усиленные бригады.

В этом году АО «ПКС-Тепловые сети» осуществляет два крупных инвестиционных проекта – модернизация сетей на улицах Красноармейская и Железнодорожная. Объем инвестиций составляет более 13 и 29 миллионов рублей соответственно, также в рамках производственной программы в данный момент ведутся работы по замене сетей на улице Калинина. Горячая вода в районы улиц Красноармейская, Железнодорожная и Калинина тоже придет завтра – для удобства потребителей были созданы временные схемы теплоснабжения. Работы по модернизации сетей АО «ПКС-Тепловые сети» планирует завершить к началу отопительного сезона.