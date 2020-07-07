Дума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление

В рассмотренном Думой документе разъясняется, почему именно предлагается провести корректировку законодательства:

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности»

Помимо этого, предлагается изменить само понятие оскорбления. Если сейчас, оскорбление – это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», то в предлагаемом варианте, текст дополняется формулировкой «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Также оговаривается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время выступления или через СМИ, но и распространенного в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)».

Авторы предлагают серьезно увеличить штрафы за все виды оскорблений. За публичное оскорбление, в том числе через интернет, штраф для граждан предлагается повысить с 3–5 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30–50 тыс. рублей до 50–100 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100–500 тыс. рублей до 200–700 тыс. рублей.

Как отметил соавтор законопроекта Александр Хинштейн:

«…тема очень актуальная и злободневная, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти. Общество всегда очень болезненно реагирует на подобное»

По его словам, саму диспозицию понятия «оскорбление» предлагается уточнить, поскольку, по сложившейся практике, к ответственности за оскорбления сейчас привлекаются только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику. Но есть масса примеров, когда оскорбление не сопровождается матерной бранью, и при этом не становится менее унизительным.

«Кроме того, мы предлагаем установить, что за оскорбление должны нести ответственность лица, допустившие его не только в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или СМИ, как это прописано законом сегодня, но и в информационных и телекоммуникационных системах, в том числе посредством сети Интернет. В условиях цифровых реалий оскорбление, допущенное на автобусной остановке или в газете с тиражом 5 тыс. экземпляров, не менее существенно, чем то, что прозвучало в интернете с числом пользователей в миллионы человек»,

– считает парламентарий.

Авторы законопроекта – Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и член СФ Андрей Турчак.