Прокуратура просит посадить экс-чиновника Сергея Максимова на 13 лет

В Петрозаводском городском суде заканчивается рассмотрение уголовного дела, обвиняемым по которому проходит бывший заместителем главы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов. Начались прение сторон. Обвинения запросило у суда для обвиняемого 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает издание «Столица на Онего» со ссылкой на адвокатов обвиняемого.

Прения сторон продолжатся в Петрозаводском горсуде 10 июля. После обвиняемому дадут последнее слово и суд выйдет на приговор.

Напомним, процесс по уголовному делу над Максимовым стартовал в городском суде 16 октября 2018 года. Он, как и в недавнем прошлом его руководитель Денис Косарев, обвиняется по шести эпизодам, связанным с получением взяток в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (часть 5 ст. 290 УК РФ), а также в преступлении, предусмотренном статьей ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Подробнее в материале «Коммерческий интерес»: как брали взятки в карельском правительстве». Косарев был приговорен в январе 2019 года к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей.

В данный момент Максимов находится под подпиской о невыезде.