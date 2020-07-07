Горячая вода завтра вернется в квартиры жителей Петрозаводска

Завтра, в среду 8 июня, в квартиры петрозаводчан в 14 районах города вернется горячая вода, сообщает пресс-служба «РКС-Петрозаводск».

«Централизованное подключение горячего водоснабжения начнется строго по графику: 8 июля с 10:00. Сроки появление горячей воды в конкретных домах зависит от управляющих компаний», – подчеркнули к компании.

Напомним, из-за ежегодного испытания тепловых сетей горячую воду в Петрозаводске отключили с 24 июня. Горячее водоснабжение было приостановлено в районах Центр, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Железнодорожный, Соломенное, Птицефабрика и Пески.

Добавим, что на Ключевой приостановка подачи горячей воды пройдет в период с 27 июля по 6 августа.

Кроме того, 15 июля с 8.00 АО «ПКС-Тепловые сети» планирует проведение работ по капитальному ремонту сетей на Первомайском проспекте. В рамках подготовки тепловых сетей к отопительному сезону участок сети в районе домов №20 и 37 по Первомайскому проспекту будет модернизирован. В связи с работами, от горячего водоснабжения в указанный период будут отключены следующие здания на Первомайском проспекте: д.20, д.18, д.22б, д.22, д.22а. Работы планируется закончить 20 июля к 12.00.