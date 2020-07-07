Коронавирус поразил все районы Карелии

В нашей республике не осталось ни одной «чистой территории», где не был бы выявлен коварный вирус. Такой вывод можно сделать, взглянув на обновленную онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии.

Еще до 6 июля последним в Карелии «чистым» считался Калевальский район. Однако, как сегодня сообщили в оперштабе правительства по борьбе с коронавирусом, в минувший понедельник инфекцию выявили сразу у трех человек в поселке Боровой Калевальского района. Таким образом, вирус поразил всю республику.

Лидером по количеству зараженных, как и ранее, остается Петрозаводск. Здесь заболевших уже 757 человек. на втором месте – Кемский район со 122 заболевшими, на третьем месте – Беломорский район с 99 зараженными, на четвертом – Сортавальский – 90 заболевших и на пятой строчке – Олонецкий с 85 инфицированными. Общее число заболевших в нашей республике – 1581 человек.