Еще 50 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии

За сутки в Карелии на 50 человек прибавилось количество заболевших коронавирусом.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с COVID-19, новые случаи инфицирования подтверждены в Петрозаводске – 31 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Мелиоративный - 1, деревня Ялгуба-1), в Пудожском районе – 2 человека (поселок Колово), в Медвежьегорском районе – 5 человек (деревня Покровское - 1, Медвежьегорск – 4), в Костомукше – 3 человека, в Калевальском районе – 3 человека (поселок Боровой), в Суоярви – 1 человек, в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья – 1 , поселок Элинсенваара -1), в Сегеже – 1 человек.



За сутки удалось выздороветь еще 37 людям. Оперштаб уточняет, что в Петрозаводске - 10, в Беломорском районе - 2, в Лоухском районе - 1, в Сегежском районе - 2, в Олонецком районе - 1, в Сортавальском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 1, в Муезерском районе - 1, в Лахденпохском районе - 2, в Питкярантском районе – 1. Также выписаны еще 14 работников АО «ВАД» и 1 строитель Белопорожской ГЭС.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 257,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 468,8 случая, по Северо-Западу – 430,2.

Общее количество заболевших в республике насчитывает - 1581, выздоровевших - 802, умерших - 8.