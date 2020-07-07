В Карелии дайверы подняли якорь с затонувшего в Зимнюю войну парохода

На Валааме со дна Ладожского озера подняли кованый якорь затонувшего судна Valamon luostari, что в переводе с финского означает «Валаамский монастырь», сообщает «ГТРК Карелия».



Пароход затонул в Никоновской бухте 80 лет назад после авиационного налета во время Зимней войны. По благословению игумена монастыря епископа Панкратия, судно исследуют дайверы из петербургского клуба «Северный дайвер».

Работы проходили на глубине 11 метров, осложнялись плохой видимостью. Для того, чтобы только отделить трехсоткилограммовый якорь от судна, потребовались десятки погружений. Якорь отбуксировали из Никоновской в Монастырскую бухту Валаама, вытащили на берег и передали в музей истории Валаамской обители.

Дайверы продолжают исследовательскую миссию. Их цель – заглянуть в сердце затонувшего парохода, где находится паровая машина, построенная в 1860 году шведскими мастерами.