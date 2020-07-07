Жителям Карелии покажут фрагмент барака в финском концлагере

В девяти залах Музея карельского фронта в Беломорске разместят более 600 экспонатов. В их числе предметы быта, образцы военной униформы и личные вещи бойцов.





В музее продолжается монтаж инсталляций. Так, посетители увидят увидеть фрагмент барака в финском концлагере для мирных жителей, финскую долговременную огневую точку с установленным пулеметом, инсталляцию «Прорыв линии PSS», землянку горных егерей в зале «Мурманское направление».

Как говорится в паблике «Республика Карелия», в музее откроется уникальная экспозиция. Официальное открытие музея запланировано на август.

Между тем некоторые комментаторы скептически отнеслись к идее.

«Нашли на что деньги тратить. Барак в финском концлагере...Жилые бараки довоенной постройки в городах Карелии актуальнее», - написал один из участников правительственного паблика в соцсети.