07 июля 2020, 07:05
Общество

Жителям Карелии покажут фрагмент барака в финском концлагере

В правительстве республики считают экспозицию в Беломорске уникальной

В девяти залах Музея карельского фронта в Беломорске разместят более 600 экспонатов. В их числе предметы быта, образцы военной униформы и личные вещи бойцов.

В музее продолжается монтаж инсталляций. Так, посетители увидят увидеть фрагмент барака в финском концлагере для мирных жителей, финскую долговременную огневую точку с установленным пулеметом, инсталляцию «Прорыв линии PSS», землянку горных егерей в зале «Мурманское направление».

Как говорится в паблике «Республика Карелия», в музее откроется уникальная экспозиция. Официальное открытие музея запланировано на август.

Между тем некоторые комментаторы скептически отнеслись к идее.

«Нашли на что деньги тратить. Барак в финском концлагере...Жилые бараки довоенной постройки в городах Карелии актуальнее», - написал один из участников правительственного паблика в соцсети.

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Метки: 
выставка
музей
Беломорск
финский концлагерь
новости Карелии
война
экспозиция
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