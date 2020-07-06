Нарушителей масочного режима ловят в Петрозаводске

Сотрудники мэрии карельской столицы провели проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте. В ходе рейда выявлено восемь нарушителей, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

В соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 12.03.2020 № 127-р при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. При этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

Сегодня сотрудники управления по делам ГО и ЧС проводили осмотр общественного транспорта на остановке «Карельская государственная филармония». Всего было проверено более 30 автобусов и троллейбусов. В ходе рейда выявлено восемь пассажиров, у которых маска закрывала только рот или размещалась на подбородке.

Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжатся.

Напомним, сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.