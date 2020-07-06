Карельские пожарные отправились тушить полыхающие леса Сибири

25 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов отправились в Красноярский край. Наши земляки будут помогать тушить серьезные лесные пожары, бушующие в Сибири.

Ранее руководство лесного хозяйства сибирского региона обратилось к Минприроды Карелии с просьбой помочь в ликвидации лесных возгораний. Сейчас в крае действует более ста пожаров на площади 98 тысяч гектаров.

Помимо наших земляков, в Красноярский край направлены специалисты из Сыктывкара, Вологды и Архангельска.

В Минприроды заверили, что в Карелии ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Сил для оперативного реагирования на возможные ЧП достаточно.