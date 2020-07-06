Умер заслуженный архитектор РСФСР Эдуард Андреев

Эдуард Андреев (1938 - 2020) - заслуженный архитектор РСФСР, главный архитектор Петрозаводска в годы "строительного бума" - скончался 5 июля после продолжительной болезни. Во многом благодаря его стараниям Петрозаводск долгое время считался одним из самых зеленых и благоустроенных городов Северо-Запада. Мемориал "Вечный огонь", здание администрации, Онежская набережная - с этими городскими объектами знаком каждый петрозаводчанин. Не стало человека, который все это проектировал.

Фото: Борис Семенов

Посмотрите большое интервью с Эдуардом Андреевым, которое было записано "Никой Плюс" зимой 2018 года и полностью никогда не публиковалось. Архитектор рассказывает о своем пути в профессию, а также о том, как в 1970-1990 годах Петрозаводск превращался из провинциального города, наполовину застроенного деревянными баракам, в карельскую столицу, узнаваемую и сегодня.