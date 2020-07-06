Самый массовый ЕГЭ начали сдавать в Карелии

В Карелии выпускники начали сдавать самый массовый экзамен - по русскому языку. Его проведение растянули на два дня, 6 и 7 июля, чтобы не допустить большого скопления людей в помещениях, сообщает пресс-служба министерства образования РК.

Всего в этом году экзамен по русскому языку в нашей республике сдают 2857 человек, отметили в ведомстве.

В пунктах сдачи экзамена соблюдаются все меры безопасности. Всем участникам ЕГЭ на входе в помещение в обязательном порядке измеряют температуру. После прохождения этой процедуры непосредственно во время экзамена сдающим разрешается снять маски.

10 июля выпускникам предстоит сдавать профильную математику. В этом году на этот экзамен заявился 1581 человек.