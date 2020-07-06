Туристам разрешили ходить в магазины в Петрозаводске только по вечерам

Мэрия Петрозаводска ограничила время посещения магазинов карельской столицы для организованных групп туристов. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой администрации карельской столицы.

Постановление подписано 3 июля. Вынужденная мера вызвана ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Так, туристам разрешили посещать продовольственные магазины и объекты торговли товарами первой необходимости с 20 до 22 часов. Магазины, которые торгуют сувенирной продукцией, могут принимать туристические группы в течение всего времени своей работы, отмечается в постановлении.