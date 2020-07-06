Минздрав РК: почему закрылись восемь коек в стационаре в Лахденпохье

Сегодня на «прямой линии» с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в соцсетях прозвучал ответ на вопрос, почему в единственном стационаре в Лахденпохье закрылись сразу восемь коек.

По словам руководителя Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, закрытие коек – мера временная. Связана она с тем, что на втором этаже лечебного учреждения идет ремонт. Потерпеть местным жителям придется до сентября 2020 года. До этого времени медпомощь, связанная с госпитализацией, будет оказываться в Сортавале.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что стационары в районных центрах Карелии будут сохранены в тех зданиях, где это возможно. В Лахденпохье здание стационара старое, поэтому в этом городе запланировано строительство нового больнично-поликлинического центра. К работе над этим вопросом правительство Карелии и Миздрав РК планируют вернуться сразу после окончания пандемии COVID-19.

Напомним, что тревожные новости, связанные со стационаром в Лахденпохье, возникают не в первый раз. В конце 2019 года жители районного центра были обеспокоены тем, что единственный стационар в городе может быть временно закрыт из-за ухода врача на учебу.