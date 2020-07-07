Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии нанесены адреса заболевших в Петрозаводске, у кого COVID-19 был подтвержден 6 июля. На эту дату в городе выявили 31 заболевшего.

В карельской столице появились новые очаги заражения. Это дом на набережной Логмозерская; дом №30-а на Октябрьском проспекте; дом №17 на улице Профсоюзов; дом №10 на улице Архипова; дом №4-а на Железнодорожной; дом №5 на проспекте Ленина; дом №4 на Свердлова; дом №9 на Куйбышева; дом №17 на Свердлова; дом №3 на улице Тикиляйнена; дом №17-а на улице Лесная; дом №8 на Питкярантской; дом №1 на Торнева; дом №35 на Варламова; дом №7 на Петрова.

Также ковид был выявлен в домах, где инфекцию находили ранее. Это дом №8 на улице Пограничная; дом №18 на улице Беломорская; дом №22 на улице Профсоюзов; дом №3 на Островского; дом №30 на Шотмана; дом на Финском проезде; дом №14 на улице Сортавальская; дом №4 на Чернышевского; дом №21 на Репникова.

Общее количество зараженных в Карелии – 1581, из них в Петрозаводске - 757.