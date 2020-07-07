Центр паллиативной медицинской помощи открылся в Петрозаводске

На улице Льва Толстого в столице Карелии официально открылся Центр паллиативной медицинской помощи. В реестре паллиативных пациентов в настоящее время – более 4,5 тысяч человек. На обустройство центра по новому адресу было направлено 15,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Помещения Центра отремонтировали, приобрели мебель и медицинское оборудование, сделали палаты респираторной поддержки для паллиативных больных. Пациентов размещают в 1-2-местных палатах. Кровати обеспечены противопролежневыми матрасами.

В Центре есть несколько подразделений, в том числе отделение для онкологических пациентов и для пациентов с другими неизлечимыми заболеваниями. Также организована деятельность выездных бригад для оказания помощи тяжелым пациентам на дому, включая обезболивание.

Фото: пресс-служба правительства РК