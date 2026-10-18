Умер выдающийся дирижер и уникальный музыкант Андрей Медведев

Скончался бессменный руководитель и главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Фото: Скриншот страницы паблика «Петербург-концерт»

О невосполнимой потере и большом горе для музыкального мира Северной столицы сообщили в крупнейшей концертной организации России «Петербург концерт» (бывший «Ленконцерт» – прим. ред)

Как стало известно, 16 октября в возрасте 74 лет после продолжительной болезни скончался Андрей Николаевич Медведев, художественный руководитель и главный дирижёр Эстрадно-симфонического оркестра Петербурга.

Андрей Медведев был не просто продолжателем традиций знаменитого Ленинградского концертного оркестра Анатолия Бадхена – он стал их живым наследником, сумев сохранить и развить уникальный стиль коллектива, сочетая виртуозное владение дирижёрским мастерством с глубоким пониманием эстрадного материала. Будучи учеником и преемником легендарного маэстро, он доказал, что ему подвластна музыкальная ткань любой сложности. Интерпретации и аранжировки Андрея Медведева всегда были необычайно выразительными, и даже знакомые мелодии в его подаче звучали по-новому.

Оркестр не только хранил традиции, но и уверенно задавал новые стандарты жанра, оставаясь современным, востребованным и узнаваемым. Эксклюзивные программы Медведева «Симфония The Beatles», «Рок-ностальгия», «Супердрайв», «Лучшие мелодии зарубежной эстрады», «Весь этот СимфоJazz» стали суперформатными эстрадными шоу, собирая полные залы.

Медведев всегда работал с лучшими – с Андреем Петровым, Вениамином Баснером, Давидом Тухмановым, Жоржем Мустаки и многими-многими другими. С каждым он находил общий язык. Его награды – Гран при «Хит парад 87», «Красная гвоздика», «Новые имена», «Весна романса» — это не просто дипломы на стене, это признание его редкого дара: соединять сложность и доступность, классику и эстраду, масштаб и мельчайшие детали. А за кулисами дирижер терпеливо работал с коллективом, выстраивал баланс, добивался нужного оттенка, умел одним жестом объяснить то, что требовалось.

Андрей Медведев был невероятно талантливым, умным, глубоким и скромным человеком. Для музыкантов он был больше, чем руководитель: он умел видеть и помогать развивать талант каждого исполнителя, чувствовал каждую ноту, знал, как раскрыть тембр любого инструмента и как собрать из отдельных голосов настоящую музыкальную магию, рассказала о маэстро директор «Петербург-концерта» Заслуженный работник культуры России Екатерина Артюшкина.

Прощание с Андреем Медведевым пройдёт 20 октября.