Под удар БПЛА попали дата-центр VK, склад Ozon, порт и промобъекты

Соседний с Карелией регион пережил одну из крупнейших воздушных атак

Фото: Петрозаводск говорит

Петербург и Ленобласть минувшей ночью, 18 октября, пережили массированную атаку БПЛА.



Под ударом оказались сразу несколько объектов: дата-центр VK, логистический центр Ozon, порт и нефтяные объекты, пишет канал «Радар Карелия». Возникли пожары, обломки дронов падали на жилые дома и автомобили.



Из-за отключения двух трансформаторных подстанций в Янино без света остались около 20 тысяч человек. В аэропорту «Пулково» задержали и отменили рейсы, были перебои с мобильным интернетом.

Склад Ozon тушат с воздуха. К ликвидации пожара на территории логистического центра подключили пожарные вертолёты. В самой компании сообщили, что сотрудников эвакуировали, пострадавших нет, а логистические маршруты перераспределяют между другими центрами.

Напомним, после ночной атаки в Петербурге были частично перекрыты автомагистрали ЗСД и КАД. Из-за повреждения ЛЭП часть Петербурга осталась без электричества. Сообщалось о сбитых над Ленинградской областью 135 БПЛА и о пострадавших людях: один человек погиб и пять человек пострадали.

Скоростной электропоезд «Ласточка» сегодня, 18 октября, не смог по расписанию отправиться из Северной столицы в Петрозаводск из-за последствий атаки беспилотников и прибыл в Карелию с часовым опозданием.