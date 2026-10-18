Полиция проверит после выходных состояние водителей в Петрозаводске

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в карельской столице

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В понедельник, 19 октября, водителей Петрозаводска ждут массовые проверки. Госавтоинспекция карельской столицы объявила рейд «Контроль трезвости».

О массовых проверках водителей сообщили в ведомстве. Проверки проводятся для профилактики дорожных аварий с участием нетрезвых автомобилистов.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в карельской столице зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, в которых 9 человек получили травмы.

Горожан также попросили сообщать в ГАИ о нетрезвых водителях.