Перейти к основному содержанию
18 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Полиция проверит после выходных состояние водителей в Петрозаводске

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в карельской столице
инспекторы гаи
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В понедельник, 19 октября, водителей Петрозаводска ждут массовые проверки. Госавтоинспекция карельской столицы объявила рейд «Контроль трезвости». 

О массовых проверках водителей сообщили в ведомстве. Проверки проводятся для профилактики дорожных аварий с участием нетрезвых автомобилистов.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в карельской столице зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, в которых 9 человек получили травмы.

Горожан также попросили сообщать в ГАИ о нетрезвых водителях.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Сварщик или повар: школьникам Карелии рассказали о рабочих профессиях

Метки