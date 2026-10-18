Сварщик или повар: школьникам Карелии рассказали о рабочих профессиях

В колледжах и техникумах республики прошел День открытых дверей

Фото: Петрозаводск говорит

Карелия присоединилась к всероссийскому Дню открытых дверей в образовательных учреждениях, которые работают по программе «Профессионалитет». Одной из площадок в карельской столице стал Автотранспортный техникум. Здесь готовят большой спектр специалистов: автомеханики, слесари, сварщики, есть направление судостроения и судоремонта и многое другое.

Школьники и их родители смогли познакомиться с техникумами и колледжами республики: узнать про направления подготовки, образовательные программы, материально-техническую базу и преподавателей. Будущим абитуриентам и их родителям рассказали, в чём особенность обучения по стандартам «Профессионалитета». Для гостей Дня открытых дверей провели презентации специальностей, экскурсии по аудиториям и мастерским и родительские собрания.

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«Мой сын сейчас учится в 8 классе, и перед нами уже стоит выбор дальнейшей профессии. Мы пришли сюда вместе, чтобы он мог посмотреть, каким профессиям тут обучают, какие вообще возможности есть в Петрозаводске. Пока он остановился на сварщике. Но конкурс, конечно, высокий, поэтому нужно учиться очень хорошо, чтобы пройти на бюджет», – рассказал Алексей.

Учебные заведения по программе «Профессионалитет» сотрудничают с промышленными предприятиями, для которых в том числе готовят кадры и открывают новые направления.

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По данным на 2026 год, в Автотранспортном техникуме обучается порядка 2400 студентов. Самые успешные находят работу уже на практике. И у этих практикантов заработная плата доходит до 100 тысяч и выше.

Как нам сообщила Татьяна Кашмакова, начальник отдела воспитательной и социальной работы, в прошлую приемную кампанию техникум получил 6000 заявлений, в том числе от абитуриентов из других регионов.