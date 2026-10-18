Жители Карелии снова напомнили о своем разрушенном аварийном доме

Глава российского Следкома потребовал ускорить расследование уголовного дела

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Очередной виток получила история с уголовным делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в Суоярви.

Как рассказали в пресс-службе российского Следкома, в приёмную председателя СК России Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» снова обратилась жительница Карелии по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Победы в Суоярви.

Двухэтажное деревянное здание 1959 года постройки давно стало непригодно для проживания: конструкции и коммуникации разрушились, зимой в доме лютый холод. В 2019 году дом признали аварийным, однако до настоящего времени жильцам не предоставили благоустроенного жилья. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Следком Карелии с июня текущего года расследует уголовное дело. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин ставил указанную ситуацию под контроль в центральном аппарате ведомства.



Теперь, как сообщил источник, председатель Следственного комитета России поручил карельскому ведомству ускорить расследование уголовного дела и доложить о его результатах и проведенной работе по восстановлению нарушенных прав жильцов аварийного дома.



Исполнение поручения также под контролем центрального аппарата ведомства.