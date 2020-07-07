Журналу «Север» исполнилось 80 лет

Первый номер журнала «На рубеже» (а именно так назывался «Север» при рождении) вышел 6 июля 1940 года.

Спустя всего год, война внесла коррективы в планы редакции, выпуск прервался. Но уже в 1944 г., сразу после изгнания оккупантов с территории республики, печать литературно-художественного издания возобновилась. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что выпуск журнала «На рубеже», в военные годы, был признан задачей столь же важной, как и производство боеприпасов.

В разные годы журналом руководили разные люди, но одна фигура, безусловно, стоит особняком. Это народный писатель Карелии Дмитрий Гусаров, занимавший пост главного редактора с 1965 по 1990 г.

Именно при нем, журнал сменил название, на уже привычное нам – «Север», став площадкой для размещения произведений писателей и поэтов Архангельской, Вологодской, Мурманской и Новгородской областей, Карельской и Коми АССР.

В нём публиковали свои произведения В. Белов («Привычное дело»), Д. Гранин («Наш комбат»), К. Паустовский («Теория капитана Гернета»), здесь был опубликован роман М. Пришвина «Осударева дорога». Не будет преувеличением сказать, что множество талантливых писателей и поэтов буквально «выросли» из журнала «Север».

В самые тяжелые, 90-е годы журнал спас от закрытия Альберт Тихонов. С 1991 г. журнал выходит в свет с новыми учредителями, в числе которых Союз писателей России и правительство Карелии.

В 2009 году, специально для молодых авторов, журнал учредил ежегодный литературный конкурс «Северная звезда». С 2012 года, в нескольких номинациях, вручается литературная премия журнала «Север» за лучшие публикации года.

Сегодня вокруг журнала кипит творческая литературная жизнь. Так, в минувшем году, с большим успехом был проведен первый литературный фестиваль «Золотой запас «Севера», в котором приняли участие сотни творческих людей.

Сегодня тираж журнал «Север» – 1200 экз., распространяется он по подписке, по всей России и за рубежом.