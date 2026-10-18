Два самолета из Турции не долетели до Петербурга

Самолеты турецких авиакомпаний не смогли приземлиться в Пулково из-за ограничений

Фото: Петрозаводск говорит

Два самолёта турецких авиакомпаний приземлились в Минске – их развернули из-за атак БПЛА на Санкт-Петербург. Теперь более 400 россиян застряли в Белоруссии, пишет канал BAZA сегодня, 18 октября.



Два рейса TK3140 и TK3176 «Анталья – Санкт-Петербург» не смогли зайти на посадку из-за ограничений в воздушном пространстве Северной столицы. Самолеты сделали разворот над Финским заливом и были перенаправлены в Белоруссию, сообщает источник со ссылкой на информацию российского посольства в в Республике Беларусь.

Пассажирам, как отмечается, оказывают всю необходимую поддержку – людям уже предоставили горячее питание. Также решается вопрос о том, как отправить застрявших пассажиров в Россию.

Ранее сообщалось о мытарствах пассажиров рейса «Москва – Хургада», которые вторые сутки не могли улететь из Шереметьево и вынуждены были остаться на еще одну ночь.