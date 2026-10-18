Грипп косит россиян на популярном ближневосточном курорте

Российские туристы сообщили о вспышке гриппа на отдыхе в Дубае

Фото: Петрозаводск говорит

Отдых путешественников в Дубае сильно омрачила внезапная болезнь. Там зафиксировали вспышку гриппа А. О грустном отпуске российских туристов пишет канал SHOT.

Российские туристы, приехав на курорт, через несколько дней стали жаловаться на высокую температуру и сильную ломоту в теле.



По данным источника, одна из заболевших прилетела в ОАЭ в начале октября из Самары. Меньше чем через неделю девушка почувствовала резкое недомогание: температура подскочила до 38,2. Лекарства помогли лишь ненадолго: на следующее утро – снова температура, а тело начало ломить. После обращения к медикам у россиянки взяли мазок из носоглотки и назначили лечение. Анализ показал грипп А.

По словам специалиста медклиники, в последнее время с такими же симптомами обращалось много туристов.



Рост обращений связывают в том числе с резкими перепадами температур, отмечает SHOT. В Дубае сейчас до 36 градусов, а в помещениях кондиционеры работают на полную мощность, что снижает иммунитет. В отелях, торговых центрах и транспорте люди тесно контактируют друг с другом, поэтому инфекция распространяется быстро.