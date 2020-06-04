Известные иностранцы подписали письмо в защиту Юрия Дмитриева

Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США подписали обращение с требованием немедленно освободить историка и главу Карельского Мемориала Юрия Дмитриева. Перевод письма опубликован на странице сайта «Международного Мемориала» («некоммерческая организация, выполняющая функцию иностранного агента»).

«Мы присоединяемся к российской интеллигенции, к сотням российских активистов и рядовых граждан, которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории. Мы призываем немедленно освободить Дмитриева из-под стражи. Ему должна быть предоставлена возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы»,

– говорится в сообщении.

Среди подписавших петицию такие известные люди: Джон Максвелл Кутзее, лауреат Нобелевской премии 2003 г., профессор-исследователь, Университет Аделаиды, (Австралия), Франка Каваньоли, писатель и переводчик, Милан (Италия), Дэвид Мортон, глава Русской службы Би-би-си, 1988–94 гг., Руководитель Всемирной службы Би-би-си, регион Евразия, 1994–2003 гг. Великобритания) и другие.

Ранее – 6 мая 2020 года – открытое письмо за освобождение Юрия Дмитриева из СИЗО было подписано российскими учеными, деятелями культуры, политиками и журналистами, было опубликовано в «Новой газете».

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения стали фотографии приемной дочери в обнаженном виде. В апреле 2018 года суд оправдал по статьям изготовление и распространение детской порнографии, а также развратные действия. Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 года по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Оба дела объединены и слушаются в одном судебном заседании.

Следующее слушание по делу Дмитриева назначено на 15 июня 2020 года.