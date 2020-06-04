Пять человек госпитализированы с пневмонией за сутки в Карелии

Еще пять человек с внебольничной пневмонией были госпитализированы в Карелии по состоянию на четверг, 4 июня. Такие данные приводит республиканский оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Летальных исходов за сутки не зафиксировано.

«Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 529 пациентов, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода)», - пишет источник.

В оперативном штабе добавили, что всем больным с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним: в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело еще около тридцати человек. Выздоровели 15 человек: 7 в Петрозаводске, 5 в Олонецком районе, 2 в Лахденпохье и 1 в Прионежье.