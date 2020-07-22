Один из детских садов Петрозаводска получил собственную ЛЭП

Вчера возле дошкольного учреждения «Лесная полянка» в районе Сулажгорского кирпичного завода в присутствии главы Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник и представителей карельских СМИ состоялась торжественная передача работ по модернизации существующей ЛЭП.

В рамках реконструкции и модернизации воздушных линий электропередачи специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск» на участке общей протяженностью более километра полностью заменили опоры высоковольтной и низковольтной ЛЭП, а также протянули современный самонесущий изолированный провод вместо старых «голых» проводов, которые эксплуатировались с конца 70-х годов прошлого века. Это позволило существенно увеличить надежность электроснабжения и дошкольного учреждения и многоквартирных жилых домов по улицам Дружбы, Кирпичная и Подсочная.

Место для торжественного события было выбрано неслучайно. Благодаря произведенным работам детский сад «Лесная полянка» на ул. Дружбы, 11 получил собственную линию электропередачи напрямую от расположенной в данном микрорайоне подстанции. По словам руководителя учреждения Марины Хиноверовой, этот вопрос стоял очень остро все предыдущие годы, особенно в зимний период, когда нагрузки на ЛЭП были максимальными. Теперь независимая линия круглогодично обеспечит детский сад бесперебойным электроснабжением. В ходе работ специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск» также установили вдоль территории дошкольного учреждения уличное освещение, чем очень порадовали жителей района и коллектив «Лесной полянки».

Все работы планировалось провести в рамках пятого юбилейного конкурса профессионального мастерства «ДОКА» силами команд, состоящих из лучших работников электрических сетей Петрозаводска, Тамбова, Тольятти, городов Владимирской области и Пермского края. В преддверии 100-летия Республики Карелия и другого серьезного юбилея - 110-летия с момента создания Петрозаводской электрической сети, руководство компании приняло решение изменить формат конкурса и вместо привычных соревновательных этапов выполнить совместную работу бригад на одном из социально значимых объектов города. Выбор пал на детское объединение № 19 «Лесная полянка», расположенное на улице с символичным названием «Дружбы». К сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы. Приезд коллег из других регионов пришлось отменить. Тем не менее, предприятие решило провести работы собственными силами и все-таки сделать такой подарок городу,

- рассказал Александр Болдырев, исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск».

На мероприятии также состоялось награждение специалистов, особо проявивших себя в организации и проведении работ. Начальника района обслуживания воздушных линий и подстанций Павла Маковского, старшего мастера участка подстанций Владимира Изгаршева и мастера участка воздушных линий Андрея Синкконена поощрили благодарственными письмами, которые лично вручила глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. Трое лучших электромонтеров: Алексей Стрем, Павел Иванов и Олег Варфоломеев получили Почетные грамоты от АО «ОРЭС-Петрозаводск».

В планах компании - продолжить работы по реконструкции, модернизации и прокладке современных надежных электрических сетей с большей пропускной способностью в разных районах города в рамках взаимодействия с МУП «Петрозаводские энергетические системы».

В этом году будут установлены две новые трансформаторные подстанции на Старой Кукковке и в Соломенном. К ним переподключат уже существующих потребителей электроэнергии. Также предприятием осуществляется и реконструкция воздушных ЛЭП в Сулажгоре и на Старой Кукковке, а также продолжаются работы по строительству новых сетей в развивающихся районах Петрозаводска.

Запланированные мероприятия позволят разгрузить существующие сети и значительно улучшить качество снабжения населения электричеством в условиях постоянно растущего энергопотребления.