Острая необходимость в крови всех групп возникла в Петрозаводске

В Петрозаводске возникла острая нехватка крови. Об этом сообщили на страничке городской станции переливания крови во «ВКонтакте».

Доноров всех групп приглашают срочно сдать кровь. Прием доноров открыт в рабочие дни с 8 до 13 часов. Адрес станции - улица Пирогова, дом №4А.

Дополнительную информацию о процедуре сдачи крови можно узнать в регистратуре станции переливания по телефону +7 (965) 817-10-85.