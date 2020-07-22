22 июля 2020, 14:29
Общество

Острая необходимость в крови всех групп возникла в Петрозаводске

Республиканская станция переливания крови срочно ждет доноров

В Петрозаводске возникла острая нехватка крови. Об этом сообщили на страничке городской станции переливания крови во «ВКонтакте».

Доноров всех групп приглашают срочно сдать кровь. Прием доноров открыт в рабочие дни с 8 до 13 часов. Адрес станции - улица Пирогова, дом №4А.

Дополнительную информацию о процедуре сдачи крови можно узнать в регистратуре станции переливания по телефону +7 (965) 817-10-85.

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Петрозаводск
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станция переливания крови
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доноры
новости петрозаводска