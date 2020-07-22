Оперштаб уточнил, кто заразился COVID-19 на Ондской ГЭС

Карельский оперштаб уточнил информацию о выявлении случаев коронавирусной инфекции в Сегежском районе.

«По информации руководства Ондской ГЭС, у ее сотрудников COVID-19 нет. Сотрудники гидроэлектростанции регулярно проходят тестирование, соблюдаются все эпидемиологические меры в полном объеме. 19 случаев коронавируса, начиная с 18 июля, подтверждены среди работников подрядной организации, занимающейся строительством РП 330 кВ «Ондский» (вновь строящаяся распределительная подстанция)», – говорится в сообщении.

Все строители, у которых выявлен COVID-19, госпитализированы, на объекте завершены противоэпидемические мероприятия.

Ранее со ссылкой на слова руководителя Минздрава Карелии Михаила Охлопкова мы писали, что на данный момент госпитализированы 22 человека: все, у кого выявлен ковид, а также три человека с признаками ОРВИ. Большинство, 18 человек, госпитализированы в Сегежскую ЦРБ, еще 3 человека – в Беломорскую ЦРБ, 1 человек – в Республиканскую инфекционную больницу. Всего медицинскими работниками осмотрены 83 человека из круга контактных лиц. На самоизоляции находятся 52 человека. Компьютерная томография сделана 21 человеку. С пневмонией в Сегежской ЦРБ лечатся 9 человек, амбулаторно – 5 человек, в обсерватор помещены также 5 человек.

Добавим, что вновь строящаяся подстанция расположена приблизительно в 1 километре от Ондской ГЭС. С рабочими, которые строят РП, сотрудники Ондской ГЭС не контактировали, и в дальнейшем контакт исключен.

