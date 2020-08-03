Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 3 августа

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция была найдена 2 августа.

Главным очагом коронавируса остается Петрозаводск. В столице уже 1194 заболевших. На втором месте Кемский район - 133 больных, на третьем - Беломорский район - 110 зараженных.

Далее следуют Сортавальский район (100), Олонецкий район (91), Сегежский район (91), Суоярвский район (86), Прионежский район (84) и Муезерский район (73).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 12.