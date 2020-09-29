Экс-глава Карелии Александр Худилайнен стукнул чужую машину и уехал

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, участником которого стал бывший глава республики Карелия Александр Худилайнен, сообщает издание "Мегаполис" со ссылкой на пострадавшего в ДТП.

Как рассказал мужчина изданию, он припарковал свою машину у дома на набережной реки Мойки, а черный внедорожник выезжал на дорогу из подземного паркинга. При повороте машина бывшего губернатора зацепила другой автомобиль, оставив на нем повреждения.

"Я стоял и никому не мешал. Выезжающий чёрный Toyota Land Cruiser, госномер О269МР98, совершил столкновение, после чего скрылся с места ДТП", - написал автор снимков.

«Перед тем как уехать, водитель Land Cruiser вышел из салона и в грубой форме "объяснил", что в случившемся виноват сам потерпевший, а также почему он виноват. После этого Худилайнен сел в автомобиль и уехал с места ДТП.

Владелец пострадавшего авто уже когда просматривал снимки понял, что перед ним был бывший губернатор соседнего региона», - сообщает издание.