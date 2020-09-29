Подозреваемого в краже еды мужчину ищут в Карелии

Полиция Олонецкого района устанавливает личность и местонахождение мужчины, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

20 августа в районе 15 часов этот человек, вероятно, совершил кражу продуктов питания в одном из магазинов.

Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят звонить по телефону: +7-921-011-86-96 (81436) 4-14-18, 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется.