Кокер-спаниель получил работу на заводе по производству виски

В Шотландии завод по производству алкоголя Grant's Whisky принял на работу собаку, пишет «Лента.ру».

Годовалый кокер-спаниель по кличке Рокко будет трудиться инспектором по бочкам. В его обязанности будет входить обход территории, также ему по запаху нужно будет определять качество древесины и то, пригодна ли она для хранения алкоголя или нет. Если мохнатый инспектор почует странный запах, он даст об этом знать другим работникам.

Бренд-директор Крис Вуфф отметил, что обоняние собаки в 40 раз сильнее человеческого. По его словам, многие винодельни используют механические «носы», но на шотландском заводе решили сохранить традиции и задействовать для контроля качества природное обоняние собаки.

Перед тем как стать полноценным сотрудником предприятия, Рокко полгода тренировался у эксперта Стюарта Филлипса в Уэльсе. Для этого он оборудовал полигон с несколькими бочками с завода. На предприятии для нового сотрудника оборудован питомник. Для него составляют график работы и отдыха. Также пес будет постоянно тренироваться, чтобы не потерять навыки. (фото knife.media)