В Германии необычную Lada предлагают купить за 3,2 миллиона рублей

Автомобиль Lada Niva, выставленный на продажу в Германии, имеет необычную модификацию. Это пикап с пробегом в 100 километров, пишут «Известия».

Lada Niva оборудован грузовой платформой с боковыми защитными дугам, дополнительной задней оптикой, «кенгурятником», внедорожными покрышками. На крыше расположен багажник.

Пикап оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. Машина представлена пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Продавец намерен выручить от его продажи 36 тысяч евро (3 243 621 рублей). (фото iz.ru)