Анджелину Джоли облепил рой пчел в фотосессии для National Geographic

Звезду фильмов «Малефисента» и «Лара Крофт: расхитительница гробниц» облепил рой пчел.

Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с пчелами, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме их исчезновения. Видео со съемок опубликовал журнал National Geographic на Youtube-канале.

Тело 45-летней Джоли обработали феромонами, чтобы пчелы двигались в нужном направлении. Насекомые заползали ей на лицо и глаза. Но актриса, которая вяляется послом доброй воли ООН, неподвижно простояла 18 минут, ни одна пчела ее не укусила. Короткое видео также появилось в «Инстаграме».

Всемирный день пчел отмечают 20 мая. Организаторы фотосессии с актрисой захотели напомнить, что из-за исчезновения пчел человечество может лишиться молочных продуктов, фруктов, овощей и хлопка, передает РБК.

Джоли стала лицом программы Women for Bees («Женщины за пчел»). Проект запустил французский бренд Guerlain и Юнеско при поддержке актрисы. Программа рассчитана не только на защиту летающих насекомых, но и на то, чтобы помочь женщинам, обеспечив их стабильной работой, поскольку пчеловодство может стать спасением в бедных сельских районах.

Программа стартует 21 июня. Участие примут пчеловоды из разных стран, в том числе из России. Также в планах программы «Женщины за пчел» к 2025 году построить 2500 ульев и завести 125 миллионов пчел в 25 биосферных заповедниках Юнеско. Актриса считает, что защита пчел – посильная для людей задача. (фото peopletalk.ru)