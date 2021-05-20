20 мая 2021, 19:13
«Рождение» самого большого в мире айсберга показали из космоса
Гигантский кусок льда длиной 170 километров откололся от ледника в Антарктиде
В Антарктиде от ледника Ронне 13 мая откололся самый большой в мире айсберг. Он находится в море Уэделла.
Ледяная громадина в длину насчитывает около 170 километров, в ширину 25 километров. По своим размерам айсберг немного больше испанского острова Майорка.
Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 квадратных километров. Ранее самым большим считался айсберг площадью около 3880 квадратных километров.
Рождение крупнейшего айсберга показали из космоса. Видео опубликовано в «Твиттере»
Европейского космического агентства. (фото скриншот с видео)