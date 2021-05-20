«Рождение» самого большого в мире айсберга показали из космоса

В Антарктиде от ледника Ронне 13 мая откололся самый большой в мире айсберг. Он находится в море Уэделла.

Ледяная громадина в длину насчитывает около 170 километров, в ширину 25 километров. По своим размерам айсберг немного больше испанского острова Майорка.

Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 квадратных километров. Ранее самым большим считался айсберг площадью около 3880 квадратных километров.

Рождение крупнейшего айсберга показали из космоса. Видео опубликовано в «Твиттере»

Европейского космического агентства. (фото скриншот с видео)