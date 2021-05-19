19 мая 2021, 14:21
Мир

Манижа поднялась в рейтинге букмекеров после полуфинала «Евровидения»

Российская участница вошла в десятку потенциальных фаворитов песенного конкурса

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении-2021», поднялась в десятку фаворитов песенного конкурса по мнению букмекеров. Об этом сообщает портал euroinvision.com.

Российская исполнительница шагнула вверх на одну строчку и сейчас располагается на десятом месте.

Главным фаворитом «Евровидения» продолжает оставаться Италия. Шансы на победу представителя этой страны оцениваются в 23%. На втором месте Мальта с 19%, на третьем - Франция с 18%.

«Евровидение-2021» проходит в Роттердаме. Финал песенного конкурса пройдет 22 мая. Фото ria.ru

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