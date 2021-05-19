Европа может открыться для привитых от коронавируса туристов

Страны Евросоюза договорились впускать туристов, которые прошли вакцинацию против коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.

Об этом со ссылкой на свои источники в ЕС передает Agence France-Presse, пишет МК. Договоренность Еврокомиссии носит рекомендательный характер.

Вероятно, на саммите 25 мая тема открытия границ станет одной из центральных.

Отметим, что в ЕС одобрены четыре вакцины: от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Отечественный препарат «Спутник V» проходит проверку европейского регулятора. (фото tourdom.ru)